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За прошедшие сутки боевики нарушали 13 раз перемирие
Фото УНИАН
Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки боевики нарушали 13 раз перемирие

Противник вел огонь почти по всей линии соприкосновения

08.07.18 12
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За прошедшие сутки, 07 июля, противник 13 раз обстрелял украинские позиции. За прошедшие и текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщается в пресс-центре Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска нарушали установлено перемирие почти по всей линии соприкосновения. Противник вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении в районе населенных пунктов Айдар и Крымское боевики продолжили применять гранатометы и стрелковое оружие.

На Светлодарском направлении противник открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское.

На Донецком направлении прошедшие сутки было неспокойно в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по украинским позициям.

Напомним, Украина передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе.

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