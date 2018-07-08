За прошедшие сутки боевики нарушали 13 раз перемирие

За прошедшие сутки, 07 июля, противник 13 раз обстрелял украинские позиции. За прошедшие и текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Об этом сообщается в пресс-центре Операции объединенных сил.
Российские оккупационные войска нарушали установлено перемирие почти по всей линии соприкосновения. Противник вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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На Луганском направлении в районе населенных пунктов Айдар и Крымское боевики продолжили применять гранатометы и стрелковое оружие.
На Светлодарском направлении противник открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское.
На Донецком направлении прошедшие сутки было неспокойно в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по украинским позициям.
Напомним, Украина передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе.