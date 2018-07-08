Президент Польши прибыл в Украину

Президент Польши Анджей Дуда сегодня находится в Луцке.

Он принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине Волынской трагедии 1943 года.

Об этом сообщает Укринформ.

Анджей Дуда принял участие в скорбном богослужении в кафедральном костеле святых апостолов Петра и Павла и передал местному священнику римско-католической церкви Виталию Скомаровскому памятный крест в память о погибших поляках.

После этого, как сообщает канцелярия президента Польши, Дуда посетит одно из сел на Волыни и возложит венок на кладбище - "на месте безымянного захоронения в братской могиле убитых поляков".

Сегодня же президент Украины Петр Порошенко прибудет в воскресенье с рабочим визитом на юго-восток Польши, где в украинском селе Сахрынь торжественно откроет Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Краевой в 1944 году.

Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши.

Порошенко посетит также Волынскую область с целью участия в мероприятиях по почтению памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

Отметим, украинская сторона предлагала почтить память павших украинцев и поляков вместе. Однако Варшава отказалась.

Как известно, в Украине и Польше разное отношение к событиям на Волыни и в Восточной Галичине 1943-1944 годов. Сейм Польши назвал Волынскую трагедию геноцидом польского народа, украинские историки это отрицают. Польские историки возлагают ответственность за убийства гражданского населения исключительно на ОУН и УПА, а большинство украинских историков убеждено в ответственности за эти преступления обеих сторон. В Польше считают, что вследствие этнических чисток погибли более 100 тыс. поляков и 5-10 тыс. украинцев. Зато в Украине говорят о нескольких десятках тысяч убитых поляков и до 20 тыс. украинцев.

Напомним, Климкин готов признать ответственность некоторых украинцев за Волынскую трагедию.