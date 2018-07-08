Порошенко призвал Польщу пересмотреть "антибандеровский" закон

Президент Перо Порошенко призвал пересмотреть положения польского законодательства об институте национальной памяти об "украинских националистах". Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Польшу во время открытия в селе Сагринь Мемориала памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году, передает пресс-служба главы государства.

"Мы против односторонних политических оценок общего исторического прошлого, поскольку они не способствуют процессу нашего исторического примирения. Поддерживаем инициативы по пересмотру известных изменений в польском законодательстве об институте национальной памяти - и рассчитываем, что будут пересмотрены также положения, касающиеся оценки украинцев", - отметил Порошенко.

Он добавил, что события украинско-польского противостояния на Волыни в годы Второй мировой войны требуют тщательного изучения историками без вмешательства политиков.

"И эти исследования должны осуществляться совместно историками и учеными, совместно украинскими и польскими, базироваться на искреннем стремлении установления истинной исторической правды о причинах, ходе и последствиях конфликта, какой бы горькой ни была бы правда для каждой из сторон. Наши народы заработали право знать правду. Но заниматься этим правдой имеют точно не политики. Имеют историки и ученые", - подчеркнул президент.

Напомним, 1 марта в Польше вступил в силу обновленный закон об институте национальной памяти.

Новый закон вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Аналогичное наказание может также грозить за отрицание преступлений "украинских националистов" против граждан Польши, совершенных в период 1925-1950 годов.

В июне польский парламент после протестов Израиля и США отметил пункт, предусматривающий наказание в виде тюремного заключения за заявления о польском соучастии в преступлениях нацистов во время Второй мировой войны.