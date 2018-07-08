Дуда зовет украинцев на заработки в Польшу

Президент Польши Андрей Дуда заявил о поддержке украинских реформ и позвал украинцев ехать в свою страну в туристических целях или на работу. Об этом он заявил во время во время мероприятий к 75-й годовщине Волынской трагедии, передает Польское радио.

"Мы хотим поддержать Украину в реформах. Мы хотим, чтобы Украина была безопасным государством. Государством, которое смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность", - отметил Дуда.

Он добавил, что всегда рад украинцам, которые приезжают в Польшу.

"Мы приветствуем вас с открытыми руками, приезжайте к нам для туризма; если кто-то должен работать, также будет для него место. Отправляйте деньги своим семьям, помогайте им. Мы довольны этим, потому что я верю, что таким образом мы вместе строим процветание наших наций", - добавил польский президент.

Напомним, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, на постоянной основе за рубежом трудоустроены более 3,2 млн граждан Украины, а всего в трудовой миграции на сезонной основе принимают участие около 9 млн наших соотечественников.