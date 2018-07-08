Польский президент снова назвал Волынскую трагедию "геноцидом" и "этнической чисткой"

Анджей Дуда считает, что во время Второй мировой войны украинские националисты пытались вытеснить поляков

Президент Польши Анджей Дуда назвал события Волынской трагедии 1943-44 годов "геноцидом" и "этнической чисткой" тогдашнего местного польского населения со стороны украинцев. Об этом он заявил в селе Олика Волынской области во время посещения кладбище, где были похоронены убитые поляки, передает Радио Свобода.

В частности, Дуда напомним, что 11 июля в Польше будут вспоминать жертв "геноцида, совершенного на Волыни против поляков украинскими националистами".

"Это была никакая не война между Польшей и Украиной - это была обычная этническая чистка, как мы бы это назвали сегодня. Речь шла просто о том, чтобы устранить поляков с тех территорий ... Следствием этого были акции в ответ с польской стороны. Впечатляет уже сама диспропорция: (погибли) около 100 000 поляков, около 5000 украинцев. Она на самом деле производит огромное впечатление. И это, извините, историческая правда", - добавил Дуда.

При этом он отметил, что историческую правду нужно только признать и в дальнейшем строить хорошие отношения между Польшей и Украиной.

Напомним, в 2016 году польский Сейм постановил ежегодно 11 июля отмечать Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершённого украинскими националистами.