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Главная » Страна » В Харькове в ДТП погиб чемпион Украины по мотокроссу

В Харькове в ДТП погиб чемпион Украины по мотокроссу

В Харькове в ДТП погиб чемпион Украины по мотокроссу
Фото: facebook.com/zhdanovihor

19-летнего Андрея Бессонова сбил автомобиль 

08.07.18 78
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6 июля в Харькове погиб 19-летний чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов. Об этом сообщил министр спорта Игорь Жданов в Facebook.

"В Харькове погиб чемпион Украины по мотокроссу в классе 125 куб. см Андрей Бессонов. Трагедия произошла, когда Андрей ехал по городу на велосипеде", - написал он.

Бессонов был чемпионом Харьковской области по мотокроссу с 2009 по 2017 гг, в 2016-м стал чемпионом Украины в классе с объемом двигателя 125 куб, в 2017-м - серебряным призером чемпионата Украины в классе мотоциклов МХ-2.

В полиции Харьковской области сообщили, что 6 июля около 18:00 на проспекте Независимости в Харькове водитель автомобиля Toyota сбила велосипедиста.

"В тяжелом состоянии без сознания он был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой помощи. Не приходя в сознание, 19-летний харьковчанин умер. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения)", - сообщили правоохранители.

Напомним, 29 июня известная украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Юлия Рукавицына погибла в автомобильной катастрофе.

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