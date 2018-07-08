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Главная » Страна » "Тоннель любви" в Ровенской области стал платным
"Тоннель любви" в Ровенской области стал платным

"Тоннель любви" в Ровенской области стал платным

Плату за въезд будут брать только с автомобилистов

08.07.18 2211
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С 16 июля въезд в туристическую зону отдыха "Тоннель любви" в Ровенской области станет платным. Об этом сообщается на сайте Клеванской общины.

Так, въезд транспортных средств, пассажировместимостью от 1 до 5 человек, будет стоить 20 грн. За транспортное средство, пассажировместимостью от 6 до 20 человек, придется заплатить 50 грн, а за транспорт, в котором может разместиться 21 и больше пассажиров – 100 грн.

Велосипедный и пешеходный проезд/проход останется бесплатным. Также плату за проезд/проход не будут брать с жителей Клеванской ОТГ и участников АТО (ООС).

Напомним, в 2018 году 64% украинцев не планируют отдыхать.

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