"Тоннель любви" в Ровенской области стал платным

Плату за въезд будут брать только с автомобилистов

С 16 июля въезд в туристическую зону отдыха "Тоннель любви" в Ровенской области станет платным. Об этом сообщается на сайте Клеванской общины.

Так, въезд транспортных средств, пассажировместимостью от 1 до 5 человек, будет стоить 20 грн. За транспортное средство, пассажировместимостью от 6 до 20 человек, придется заплатить 50 грн, а за транспорт, в котором может разместиться 21 и больше пассажиров – 100 грн.

Велосипедный и пешеходный проезд/проход останется бесплатным. Также плату за проезд/проход не будут брать с жителей Клеванской ОТГ и участников АТО (ООС).

Напомним, в 2018 году 64% украинцев не планируют отдыхать.