В Харькове умер мальчик, упавший в костер на Ивана Купала

В Харькове скончался мальчик, упавший в костер во время празднования Ивана Купала. Об этом сообщает Mediaport со ссылкой пресс-службу.

Уточняется, Пятилетний мальчик упал в костёр в Кегичёвском районе и получил обширные ожоги 4-й степени. О происшествии в полицию сообщили 6 июля.

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"Как выяснилось, семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костёр", — сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

С помощью санавиации ребенка доставили в харьковскую больницу.

Всего во время купальских гуляний в разных районах Харьковской области ожоги получили четверо людей, включая 5-летнего ребёнка.

Напомним, 6 июля в Харькове в ДТП погиб 19-летний чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов.