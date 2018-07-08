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Главная » Страна » Порошенко о Волынской трагедии: Будущее нельзя ставит в зависимость от прошлого

Порошенко о Волынской трагедии: Будущее нельзя ставит в зависимость от прошлого

Порошенко о Волынской трагедии: Будущее нельзя ставит в зависимость от прошлого
Фото: president.gov.u

От споров украинцев и поляков выигрывает только Россия

08.07.18 36
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Современные поколения украинцев и поляков не имеют права ставить будущее наших народов в зависимость от прошлого. Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе почтения в селе Гончий Брод памяти украинцев – жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов, которые состоялись, передает пресс-служба главы государства.

"Два народа – украинский и польский – объединены общим прошлым. В настоящем, сейчас, когда Украина уверенно шагает в Европу, мы имеем крепкие отношения, которые мы сейчас построили. Мы имеем общее европейское настоящее и будущее", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что украинцы и поляки исторически вместе защищали христианскую Европу и под Веной, и под Хотином, неоднократно боролись против агрессии России и не только боролись, но и побеждали в этой борьбе.

"А трагические страницы нашей истории, в том числе и кровавый конфликт 1943-44 годов, должны быть предостережением. Мы, современные поколения украинцев и поляков, не имеем права ставить настоящее и будущее в зависимость от прошлого", - добавил он.

По словам Президента, как во все времена, от спора между украинцами и поляками выигрывает третий, не украинец и не поляк, а тот, "кто совершает агрессию против нашего государства с Востока сейчас, кто захватывает украинские земли, кто совершил незаконную аннексию Крыма, кто сейчас внутри страны пытается вести гибридную борьбу".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал события Волынской трагедии 1943-44 годов геноцидом и этнической чисткой тогдашнего местного польского населения со стороны украинцев. Об этом он заявил в селе Олика Волынской области во время посещения кладбище, где были похоронены убитые поляк.

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