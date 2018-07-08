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Главная » Страна » В госпитале умер раненный на Донбассе военный
Ситуация на Донбассе

В госпитале умер раненный на Донбассе военный

В госпитале умер раненный на Донбассе военный
Фото пресс-службы полка "Азов"

Иван Борсук не дожил один день до своего дня рождения

08.07.18 43
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В Харьковском военном госпитале скончался солдат 14 ОМБР Иван Борсук, который в конце июня был ранен возле Попасной Донецкой области. Об этом сообщил Дубровицкий районный военный комиссариат в Facebook.

"Во время обстрела позиций 29 июня в районе Попасной со стороны НВФ с применением РПГ и стрелкового оружия получил огневое пулевое ранение головы, в результате чего от полученных ранений скончался в госпитале", - сообщили в военкомате.

Борсук проходил срочную службу в 2006-2007 годах, во время мобилизации был призван в ВСУ в период III волны, проходил службу с августа 2014 до января 2016 года. В мае 2018 года подписал контракт на прохождение военной службы в 14 ОМБР.

31-летний военный не дожил один до своего дня рождения. У погибшего остались отец, мать, сестра, жена и дочь.

Напомним, за прошедшие сутки, 07 июля, противник 13 раз обстрелял украинские позиции.

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