Оккупанты активизировались на мариупольском и донецком направлениях

За прошедшие сутки, 8 июля, боевики нарушали "режим тишины" почти на всей линии соприкосновения. Противник 21 раз обстрелял украинские позиции.



Как сообщается в сводке пресс-центра штаба ООС.



На луганском направлении в течение суток было тихо. Однако на горловском и светлодарском направлениях противник проявлял активность. Огонь по позициям ВСУ открывался в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Там оккупанты применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. У Южного один украинский военнослужащий получил ранения.

На донецком и мариупольском направлениях за прошедшие сутки было горячо. Враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции ООС.



Под огнем оказались защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки. На этих направлениях потерь среди наших защитников нет.



Сегодня, 9 июля, боевики уже три раза нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на попаснянском и мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Новозвановки и Водяного. За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.



По данным разведки двое российских оккупантов получили ранения.



Ранее сообщалось, что в населенном пункте Золотое-4 Луганской области появились представители Национальной полиции Украины. Отмечается, что после завершения взятия под полный контроль территории вокруг населенного пункта военные угрозы были устранены и безопасность местных жителей была улучшена. Сейчас все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию в удобное для них время (работа КПВВ изменена).



