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Главная » Страна » Украина все-таки примет участие в саммите НАТО, - Пристайко
Венгерская кампания против Украины

Украина все-таки примет участие в саммите НАТО, - Пристайко

Украина все-таки примет участие в саммите НАТО, - Пристайко
Фото с сайта 112.international

Заседание состоится в Брюсселе совместно с Грузией

09.07.18 1456
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Украине все-таки удалось обойти блокирование Венгрией участия в саммите НАТО. Об этом сообщил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, добавив, что  заседание состоится в Брюсселе совместно с Грузией, сообщает Радио Свобода.

"Благодаря взаимодействию с союзниками по НАТО нам удалось переступить через блок, который устанавливает Венгрия ... Вариант, который был определен − совместное заседание с Грузией как раз через десять лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО", − подчеркнул Пристайко.

По его словам, будет обсуждаться вопрос, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь Альянса может поступить обеим странам.

Пристайко также допустил возможность блокирования Венгрией заявления заседания НАТО, но заметил, что более важной будет декларация саммита, где зафиксируют все необходимые для Украины тезисы.

Отметим, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что из-за блокирования  Венгрией заседание комиссии Украина – НАТО на высшем уровне не будет проведено в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе намерен блокировать любое решение по результатам встречи с Украиной и Грузией.

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