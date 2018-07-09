Российский писатель-террорист лишился своей должности в "ДНР"

Воюющий на стороне боевиков российский писатель Захар Прилепин заявил, что уходит с "поста" "замкомандира батальона армии ДНР".



"Этим летом наш батальон перешёл из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы - ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя", - рассказал он в интервью ресурсам террористов.



Также боевик заявил, что "наступления на Донбассе не будет".

"В России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и не решаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона", - сообщил Прилепин.



При этом, он пообещал остаться советником "главы ДНР" и соведущим программы "Донецкий формат".

Отметим, ранее Захар Прилепин заявлял, что "Киев – русский город. Русский украинский город. Вся Украина – цель. Никакой другой цели быть не может".