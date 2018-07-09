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Фото Под Одессой сошел масштабный оползень

<span class="label red">Фото</span> Под Одессой сошел масштабный оползень
Место происшествия

Погибло много рыбы и другой живности

09.07.18 223
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В Южном (Одесская область) произошел крупный оползень, из-за которого поднялось морское дно. Об этом сообщает Думская.

"Катаклизм случился в районе плодопитомника, между городом и портом. Он затронул подводную часть склона, что привело к образованию в прибрежной зоне так называемого вала выдавливания - там, где была трехметровая глубина, обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров. Погибло много рыбы и другой живности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оползень произошел в субботу вечером, 7 июля. Дорога в указанном месте просела примерно на 1,5 метра, тем самым преградив путь наверх для туристов.



"Место, где я проводила съемки, находится примерно в километрах 10 от Южного. Заметны все признаки оползня. Коса образовала полосу суши между водой и пляжем, длиной примерно метров 100-150. На поверхности этой косы были, еще мокрые, красная и белая глина, а также волнообразный песок. Где-ни-где лежат мертвые креветки, бычки и крабы. По нашей непрофессиональной оценке, здесь морское дно поднялось метров на 3 над поверхностью воды. Какая-то неведомая сила выжала из земли глину и песок. По всей длине образовались трещины", - сообщила подробности происшествия журналист местного издания Ольга Годовенко в Facebook.

Ранее в Закарпатской области из-за оползня были разрушены три жилых дома.

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