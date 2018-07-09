Федеральная служба безопасности России задержала в Азовском море 7 торговых судов, идущих в/из портов Мариуполя и Бердянска. Об этом на заседании Согласительного совета Верховной Рады заявила вице-спикер Оксана Сыроид, передает Украинская правда.

"Сегодня ФСБ России в Азовском море задержала 7 торговых судов, шедших из/в Мариуполь и Бердянск", - сказала она.

По ее словам, в сложившейся ситуации виноват президент, который не смог предупредить или уменьшить эту грозу.

"Эта угроза была прогнозируемой, но с ней никто не работал. Эта угроза означает только увеличение военной агрессии. Это продолжение войны. И сегодня эти факты свидетельствуют о том, что фактически президент и правительство ничего не делали для того, чтобы предупредить или хотя бы и уменьшить эту угрозу. Это персональная ответственность президента как главнокомандующего ", - сказала вице-спикер.

Руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в Facebook уточнил, что ФСБ перехватила 6 судов 8 июля и еще одно в ночь на 9 июля. Также ФСБ задержала еще 5 суден 4 июля. 7 судов ФСБ перехватила не 9-го, а 8-го июля.

"8 июля с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили 6 (шесть) судов, идущих к/из Бердянска или Мариуполя (район перехвата обозначен на карте 1 желтым маркером). Еще одно судно было перехвачено около 1:00 в ночь на 09.07.18 в том же районе ", - написал он.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о возможности провокаций в Азовском море в связи с усилением десантных возможностей России в регионе.