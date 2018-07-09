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Главная » Страна » Видео В Украине испытали новый противотанковый гранатомет Ланцея

Видео В Украине испытали новый противотанковый гранатомет Ланцея

<span class="label red">Видео</span> В Украине испытали новый противотанковый гранатомет Ланцея
Фото: mil.in.ua

Это - копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 Копье

09.07.18 17
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В апреле на полигоне в Днепропетровской области начались испытания станкового противотанкового гранатомета Ланцея.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Разработчиком и производителем гранатомета является компания Рубин-2017.

Отмечается, что Ланцея – это копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 Копье, который был принят на вооружение в 1963 году.



СПГ-9 Копье предназначен для уничтожения танков, самоходных-артиллерийских установок и других бронированных целей, а также для уничтожения живой силы и огневых средств противника.

СПГ-9 находится на вооружении ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Во время испытания грантомета была комиссия из офицеров Министерства обороны, научных сотрудников и разработчиков гранатомета.

Напомним, в Вооруженных силах Украины с начала военного конфликта на Донбассе проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружений и военной техники.

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