В апреле на полигоне в Днепропетровской области начались испытания станкового противотанкового гранатомета Ланцея.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.



Разработчиком и производителем гранатомета является компания Рубин-2017.



Отмечается, что Ланцея – это копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 Копье, который был принят на вооружение в 1963 году.





СПГ-9 Копье предназначен для уничтожения танков, самоходных-артиллерийских установок и других бронированных целей, а также для уничтожения живой силы и огневых средств противника.

СПГ-9 находится на вооружении ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.



Во время испытания грантомета была комиссия из офицеров Министерства обороны, научных сотрудников и разработчиков гранатомета.

Напомним, в Вооруженных силах Украины с начала военного конфликта на Донбассе проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружений и военной техники.