В апреле на полигоне в Днепропетровской области начались испытания станкового противотанкового гранатомета Ланцея.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
Разработчиком и производителем гранатомета является компания Рубин-2017.
Отмечается, что Ланцея – это копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 Копье, который был принят на вооружение в 1963 году.
СПГ-9 Копье предназначен для уничтожения танков, самоходных-артиллерийских установок и других бронированных целей, а также для уничтожения живой силы и огневых средств противника.
СПГ-9 находится на вооружении ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.
Во время испытания грантомета была комиссия из офицеров Министерства обороны, научных сотрудников и разработчиков гранатомета.
Напомним, в Вооруженных силах Украины с начала военного конфликта на Донбассе проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружений и военной техники.