Россия в Азовском море не задерживает, а досматривает корабли, - Погранслужба

Береговая охрана ФСБ РФ украинские судна в Азовском море не задерживает, а досматривает. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Громадське Радіо.

По его словам, иногда сотрудники береговой охраны составляют акты об осмотре, иногда нет.

"Россия действительно оказывает наглые и дерзкие действия в Азовском море. Однако речь не идет о задержке судов, их никто не конвоировал в порты. Речь идет о том, что россияне осматривают судна", - сообщил Слободян.

Так, в ночь с 8 на 9 июля ФСБ России перехватила семь торговых суден в Азовском море. Три из них шли из украинских портов, четыре шли в украинские порты.

"Все суда дойдут до места назначения, потому что это был досмотр, а не задержание", - отметил Слободян.

Два из четырех судов, которые двигались в Украину, уже зашли в порты.

Пограничники имеют право на осмотр не более трех часов. Сейчас о превышении срока задержки не сообщалось. С 2004 года Азовское море - море внутреннего пользования между Украиной и Россией. Формально в таких досмотрах нарушений нет.

"Но, однозначно, мы понимаем, что такие обыски - попытка давления на украинскую власть и попытки влиять на экономические отношения Украины с партнерами", - подчеркнул Слободян.



Напомним, вице-спикер Оксана Сыроид заявила, что Федеральная служба безопасности России задержала в Азовском море 7 торговых судов, идущих в/из портов Мариуполя и Бердянска.