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Инфографика Борисполь признан самым быстрорастущим аэропортом Европы

<span class="label red">Инфографика</span> Борисполь признан самым быстрорастущим аэропортом Европы
Фото с сайта letsportpeople.com

Он опередил аэропорты Афин, Варшавы и Будапешта

09.07.18 113
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Международный аэропорт Борисполь возглавил рейтинг самых быстрорастущих аэропортов Европы (ACI Europe) по итогам мая.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в понедельник, 9 июля.

Отмечается, что Борисполь занял первое место среди крупных европейских аэропортов, обслуживающих от 10 до 25 млн пассажиров.



"Борисполь продемонстрировал динамику на уровне + 22,2%, опередив в том числе аэропорты Афин, Варшавы и Будапешта", - говорится в сообщении.

Рейтинг ACI EUROPE за май включил 229 аэропортов, которые представляют более 88% европейского пассажиропотока.

Отметим, недавно Верховный Суд Украины в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда признал правомерность решения Антимонопольного комитета от 24 января 2017 года в деле против международного аэропорта Борисполь.

В АМКУ напомнили, что согласно решению, действия аэропорта являются злоупотреблением монопольным положением, которое заключалось в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении при согласовании внутренней документации компании "Интеравиа", а также в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

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