Посольство Украины объяснило британским СМИ значение лозунга "Слава Украине"

Посольство Украины в Великобритании возмутилось тем, что некоторые британские СМИ назвали лозунг "Слава Украине" националистическим. Об этом говорится в сообщении дипучреждения в Facebook.

"Мы хотели бы напомнить The Sun и Independent, что "Слава Украине" означает "Glory to Ukraine" – это патриотическое выражение вроде "Да здравствует Франция", "Да здравствует Королева", "Пусть Польша будет Польшей". Или вы будете называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?", - говорится в сообщении.

7 июля Хорватия обыграла Россию в четвертьфинале ЧМ-2018. После матча игрок записал хорватской сборной Домагой Вида записал видеообращение, в котором прозвучала фраза "Слава Украине, давай, давай!". Объясняя значение лозунга, издание The Sun сообщило, что его "скандирует украинская армия и националистические движения, которые противостоят российским территориальным претензиям к стране".

Independent назвала украинский лозунг "популистской фразой, которая продолжает использоваться многими украинцами после событий 2014 года, когда пророссийское правительство в Киеве было свергнуто, Россия аннексировала Крым и вспыхнул конфликт на востоке Украины".

Напомним, ФИФА вынесла футболисту предупреждение хорватскому футболисту. В случае повторного такого нарушения Виде угрожают более суровые санкции, например штраф или дисквалификация.