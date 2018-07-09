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Главная » Страна » БПП выходить из коалиции не собирается, - Парубий

БПП выходить из коалиции не собирается, - Парубий

БПП выходить из коалиции не собирается, - Парубий
Андрей Парубий / Фото: Пресс-служба Верховной Рады

Спикер уверяет, что даже рассматривается постановка такого вопроса в повестку дня

09.07.18 45
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Фракция партии "Блок Петра Порошенко" выходить из парламентской коалиции в настоящее время не планирует. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Интерфакс-Украина.

"Относительно выхода "Блока Петра Порошенко" из коалиции – я впервые от вас слышу о такой инициативе. Я общался сегодня с руководством "Блока Петра Порошенко". Насколько мне известно, не предусматривается даже постановка такого вопроса в повестку дня. Наоборот – есть общий совместный настрой на эффективную и продуктивную работу", - сообщил спикер, отвечая на вопрос журналистов, зачитает ли он заявление фракции БПП о выходе из коалиции, если таковое появится.

Напомним, в июне 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года - еще одного члена комиссии. 

23 января Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центризбиркома. В списке кандидатов присутствуют 14 фамилий, хотя вакантных мест в ЦИК всего 13.

5 июля Верховная Рада попыталась приступить к назначению новых челнов Центральной избирательной комиссии, но соответствующее предложение поддержали только 189 депутатов.

После этого фракция БПП в Верховной Раде отказалась голосовать за законопроекты до обновления состава Центризбиркома. 

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