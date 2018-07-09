В метро могут появиться туалеты

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает возможность появления туалетов для пассажиров в метрополитене.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.



Соответствующие изменения предлагается внести в Государственные строительные нормы "Сооружения транспорта. Метрополитены".

"Вопрос наличия на станциях метрополитена туалетных комнат, доступных для обычных людей (пассажиров метро), не новый и периодически поднимается гражданами. Насколько мне известно, в Киеве даже создавали такую петицию, которую поддержали многие киевляне. То есть запрос у общества есть. Но проектирование публичных туалетов на станциях метрополитена в государственных строительных нормах сейчас не предусмотрено", - отмечает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.



Сообщается, что будут рассмотрены как техническая возможность обустройства туалетов в вестибюлях станций, так и альтернативные варианты - оборудование в подземных переходах или при входе в метро.



Отмечается, что в ряде стран мира, в частности во Франции, Великобритании, Австрии, Японии, Южной Корее, туалеты для пассажиров в метро - обычная практика.



В Украине также есть примеры устройства туалетных комнат для пассажиров метро на некоторых станциях харьковского метрополитена.

Отметим, ранее Минрегион предлагал ввести обязательную норму по проектированию общественных туалетов для посетителей в крупных супермаркетах, гипермаркетах и других продовольственных магазинах.