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В метро могут появиться туалеты

В метро могут появиться туалеты
Фото из открытых источников

В Украине уже есть примеры обустройства туалетных комнат для пассажиров метро на некоторых станциях харьковского метрополитена

09.07.18 40
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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает возможность появления туалетов для пассажиров в метрополитене.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Соответствующие изменения предлагается внести в Государственные строительные нормы "Сооружения транспорта. Метрополитены".

"Вопрос наличия на станциях метрополитена туалетных комнат, доступных для обычных людей (пассажиров метро), не новый и периодически поднимается гражданами. Насколько мне известно, в Киеве даже создавали такую петицию, которую поддержали многие киевляне. То есть запрос у общества есть. Но проектирование публичных туалетов на станциях метрополитена в государственных строительных нормах сейчас не предусмотрено", - отмечает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Сообщается, что будут рассмотрены как техническая возможность обустройства туалетов в вестибюлях станций, так и альтернативные варианты - оборудование в подземных переходах или при входе в метро.

Отмечается, что в ряде стран мира, в частности во Франции, Великобритании, Австрии, Японии, Южной Корее, туалеты для пассажиров в метро - обычная практика.

В Украине также есть примеры устройства туалетных комнат для пассажиров метро на некоторых станциях харьковского метрополитена.

Отметим, ранее Минрегион предлагал ввести обязательную норму по проектированию общественных туалетов для посетителей в крупных супермаркетах, гипермаркетах и других продовольственных магазинах.

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