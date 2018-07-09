Украине выделили многомиллионный кредит на безопасность дорог

Кабмин Украины и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 75 млн евро.



Подписание состоялось в рамках саммита Украина-ЕС в Брюсселе, сообщает Укринформ.



Выделенные деньги пойдут на финансирование проекта по повышению безопасности автомобильных дорог.

Проект предусмотривает осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня смертности, травматизма на территориях городов, уменьшение количества ДТП, создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения, повышение комфорта передвижения по городу и другие мероприятия с целью устранения системных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения в Украине.



Реализацию проекта планируется осуществить в Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве и Каменце-Подольском.

Отметим, Украина заняла 130 место из 137 стран мира в рейтинге по качеству автомобильных дорог.