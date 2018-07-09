Украине выделили многомиллионный кредит на безопасность дорог

Кабмин Украины и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 75 млн евро.
Подписание состоялось в рамках саммита Украина-ЕС в Брюсселе, сообщает Укринформ.
Выделенные деньги пойдут на финансирование проекта по повышению безопасности автомобильных дорог.
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Проект предусмотривает осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня смертности, травматизма на территориях городов, уменьшение количества ДТП, создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения, повышение комфорта передвижения по городу и другие мероприятия с целью устранения системных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения в Украине.
Реализацию проекта планируется осуществить в Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве и Каменце-Подольском.
Отметим, Украина заняла 130 место из 137 стран мира в рейтинге по качеству автомобильных дорог.