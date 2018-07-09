Командующий ВМС: Россия проводит "ползучую" аннексию Черного и Азовского морей

Российская Федерация проводит аннексию исключительной морской экономической зоны Украины. Об этом в Одессе во время церемонии открытия международных военно-морских учений Sea Breeze-2018 командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко, передает УНИАН.



"Сейчас в Азовском и Черном морях сложилась очень напряженная ситуация и со стороны Российской Федерации осуществляются мероприятия, которые порочат все нормы и принципы международного морского права. Проходит дальнейшая "ползучая" аннексия нашей исключительной морской экономической зоны", - подчеркнул Воронченко.

Он добавил, что Украина - независимое государство, и другим необходимо с этим считаться, а также руководствоваться принципами и свободами цивилизованного мира.

"Не нужно руководствоваться принципами царя Петра Первого или императрицы Екатерины. Нужно понимать, что сейчас - не 18-й век, а 21-е столетие, и весь мир живет другими нормами. Азовское и Черное моря - не внутренние озера Российской Федерации, и диктовать нам какие-то свои позиции и рамочные условия не стоит", - отметил вице-адмирал.

Он добавил, что Украина хорошо знает, как реагировать на вызовы и выразил уверенность в том, что все задачи учений, цель которых - поддержание безопасности и мира в Черноморском регионе, будут выполнены с честью и достоинством.

Напомним, международные военно-морские учения Sea Breeze-2018 продлятся с 9 по 21 июля. В них примут участие военные 14 государств: Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции.