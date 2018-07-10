Война будет долгой. На что похожа украинская контрабанда

Украинским чиновникам и политикам, находящимся у власти, нужны масштабные истории о борьбе с теневыми потоками и, что сложнее, увеличение поступлений в бюджет. На что похожа украинская контрабанда и получится ли ее побороть, рассказывает Фокус

В правительстве подсчитали, что из-за контрабанды бюджет Украины теряет около $4 млрд в год. "Потери бюджета в результате контрабанды и специальных схем составляют 70 млрд грн, а именно: до 65 млрд грн — с применением специальных схем и до 15 млрд — другие варианты", — заявил на одной из встреч с бизнесменами министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Премьер Владимир Гройсман несколько позднее рассказал, что в стране работает 10 схем организованной контрабанды. Масштаб проблем виден и по индексу нелегальной торговли, который составили в The Economist Intelligence Unit. В 2017 году Украина там заняла 76-е место из 84. В результате в июне чиновники объявили решительную войну контрабанде в Украине.

Первые шаги по борьбе с нелегальной торговлей уже сделаны. В начале июля Верховная Рада проголосовала за законопроект об уголовной ответственности за нелегальный вывоз необработанных лесоматериалов или редких пород деревьев. Наказание — от трёх до 10 лет лишения свободы с конфискаций имущества.

О чём речь?

Если говорить юридически, то контрабанда — это перемещение через границу запрещённых для свободного оборота товаров (наркотики, оружие и т. д.). Всё остальное — нелегальная торговля. Но часто контрабандой не совсем корректно называют и то и другое.

Можно обозначить масштабы катастрофы с нелегальной торговлей, если сравнить данные платёжного баланса и таможенной статистики Украины и стран — торговых партнёров. Таким способом Игар Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, подсчитал, что в 2017 году её объёмы составили примерно $5,9 млрд. Тышкевич считал статистику по торговле с такими странами, как Польша, Беларусь, Словакия, Венгрия, Румыния, Россия и Молдова.

"Объём товаров широкого потребления в Украине составляет примерно 140–160 млрд грн, а среднестатистический объём ежегодной контрабанды (речь идёт именно о нелегальной торговле. — Фокус) — около 65–75 млрд грн", — даёт свою оценку Евгений Мирошников, партнёр и руководитель практики безопасности и уголовно-правовой защиты юридической компании Dictum.

В ГФС Фокусу сообщили, что номенклатура товаров, которые пытаются незаконно ввезти на территорию Украины, очень широкая. Основные из них — это подакцизная продукция, бытовая техника, одежда, обувь, мобильные телефоны и компьютерная техника. За пять месяцев этого года фискалы возбудили 18,6 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму 752 млн грн. По данным ГФС, выявленных правонарушений почти на 70% больше, чем в первой половине прошлого года.

Криминальные фантазии

Потоки незаконной торговли разделяются на несколько типов. "В первую очередь это экспорт из Украины без таможенного оформления леса-кругляка, определённых продуктов питания, промышленных товаров — того, что идёт объёмами от эшелона и больше", — рассказывает Игар Тышкевич. Есть ещё приграничная торговля, это непростое явление, и при борьбе с ней нужно учитывать возможные последствия для приграничных регионов. "Такая контрабанда даёт рабочие места, товарооборот. Снижает социальное напряжение на этой территории. В ней заинтересованы местные власти по обе стороны границы, часть правоохранительных ведомств", — продолжает эксперт.

Бороться с контрабандой Арсен Аваков предлагает главным образом возвращением уголовной ответственности за нелегальную перевозку и распространение импортных товаров. Разработкой соответствующего документа займутся в Нацполиции. До 2012 года за нелегальную торговлю в особо крупных размерах можно было получить тюремный срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества. Но эксперты сомневаются, что ужесточение наказания существенно изменит ситуацию на границе. "Если везти через границу условные 50 вагонов без таможенного оформления, то связи должны быть на уровне таможни, местной власти", — поясняет Тышкевич.

Возможности и желание

По словам Андрея Саварца, эксперта по правовым вопросам CASE, во время действия уголовной ответственности за контрабанду таможенные органы открывали по 300 уголовных дел в год. Ещё примерно столько же возбуждала СБУ. Но реальные сроки за контрабанду получали единицы. "В 2011 году из 300 "контрабандных" уголовных дел завершили только три, и люди получили реальные сроки. Все остальные были "проданы" в судах", — разъясняет цифры Виктор Бондарь, сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження".

Правоту нардепа подтверждают анекдотичные эпизоды попыток привлечения к уголовной ответственности за незаконное перемещение товаров через границу. "В 1999 году Подольская региональная таможня возбудила дело по факту контрабанды куриных окорочков. Дело передали по подследственности в СБУ, где оно расследовалось 12 лет. Вплоть до того, пока контрабанду не декриминализовали", — приводит в пример один из таких случаев Саварец.

Но некоторые эксперты считают, что в этот раз криминализация ответственности за незаконный ввоз необходима, поскольку ситуация отличается от той, что была на таможне до 2012 года. "Складывается впечатление, что за последние пять лет национальное законодательство "отшлифовывалось" под контрабандные схемы, так как на данный момент не существует надлежащей ответственности за это явление", — аргументирует свою позицию Максим Багнюк, юрист практики безопасности и уголовно-правовой защиты юридической компании Dictum.

Сейчас предусмотрена уголовная ответственность лишь за незаконную торговлю культурными ценностями, ядами, сильнодействующими, взрывчатыми веществами, радиоактивными материалами, оружием и боеприпасами, а также спецсредствами негласного получения информации. "Эта норма закона охватывает узкий перечень объектов, что затрудняет привлечение к уголовной ответственности", — говорит Багнюк.

Идея расширить ответственность за нелегальную торговлю регулярно возникает у законотворцев. К примеру, в 2016 году за основу приняли законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за нелегальный ввоз подакцизных товаров: алкоголя и табака. Но дальше первого чтения дело не пошло.

"Без уголовной ответственности это явление побороть невозможно", — уверяют в ГФС. "Вопрос в том, кого будут сажать в случае успешного дела? Исполнителей? Если у правоохранителей есть воля привлечь к ответственности организаторов схем, что мешает сделать это сейчас?" — задаётся встречным вопросом Саварец. По его мнению, проблема в том, что контрабандисты как не боялись попасть за решётку 10 лет назад, так и сейчас не испытывают такого страха.

Фискалы продолжают настаивать: нужно оборудовать пункты пропуска соответствующими средствами, и работа пойдёт эффективнее. "Сегодня во многих развитых странах работает "электронная таможня", где граждане не контактируют с должностным лицом в пункте пропуска. ГФС разработала соответствующую модель, на которую получено финансирование", — комментируют в ведомстве. Таможенные пункты планируют оснастить сканерами, весовыми комплексами, системами фото- и видеофиксации. В планах также использование GPS-замков — когда движение транспорта отслеживается на электронной карте Украины. Станет ли оснащение пропускных пунктов необходимым оборудованием панацеей — будет зависеть от того, как этим инструментом воспользуются.

К примеру, год назад правительство одобрило стратегию борьбы с незаконным производством и оборотом табачных изделий до 2021 года. Её внедрение должно было помочь органам контроля бороться с контрабандой. Но этот инструмент так и не использовали в полной мере. Как говорит на правах анонимности представитель одного из крупнейших в Украине табачных концернов, у главы ГФС Мирослава Продана не возникло желания заняться внедрением в жизнь программного документа. Для объяснения мотивов, по которым фискалы не хотят бороться с нелегальной торговлей, наш собеседник приводит пример. По закону, уничтожение незаконных партий сигарет должно происходить в присутствии правообладателя торговой марки. Однако к нему зачастую приходят письма с приглашениями на процедуру уничтожения с затёртыми штемпелями, на которых не видно даты отправки письма. После звонка в таможенные органы выясняется, что всё уже произошло.

Усилители законности

На сторону таможенников должны стать и силы Нацполиции. "Борьба с контрабандой не была в сфере ответственности МВД и Нацполиции. Но если вижу, что важнейшая госсистема валится под давлением негодяев, если от этого зависит устойчивость финансов страны — решили подставить плечо и вмешаться, — написал на своей странице в Facebook Арсен Аваков. — Будем стоять жёстко и бить чужих, но особенно своих, если что". Правоохранители приступили к работе с 25 июня. Согласно Таможенному кодексу, процедуры контроля на границе осуществляют сотрудники таможенных органов ГФС, которые могут делать свою работу исключительно в пределах таможенного пункта. "У Национальной полиции есть полномочия по борьбе с контрабандой не только в пунктах пропуска, но и на всей таможенной территории Украины", — поясняет принцип взаимодействия ведомств Наталья Калиновская, спикер департамента защиты экономики Нацполиции.

В полиции Фокусу объяснили, что основной задачей представителей службы будет выявление должностных лиц, в том числе и представителей таможни, причастных к организации теневых операций по уклонению от уплаты налогов. Кроме того, полицейские возьмутся за ликвидацию коррупционных схем, а также будут проводить аналитическую работу. "Это обмен информацией с сотрудниками ГФС и зарубежными коллегами, проверка информации, которую предоставляют лица во время проведения таможенных процедур по оформлению грузов", — перечисляет задачи Калиновская.

Точное количество полицейских, которые будут бороться с контрабандой, в ведомстве не называют. Говорят, что задействуют "количество полицейских, необходимое для выполнения поставленных перед правоохранительными органами задач по предотвращению теневых схем ввоза товаров на территорию Украины".

Продай контрабас

Ещё один проблемный момент — ввоз ширпотреба в контейнерах из Китая. "Груз следует по ордерному коносаменту, получатель груза до последнего момента неизвестен. С такими грузами потом могут происходить разные манипуляции: занижаться вес, меняться номенклатура товаров по документам. Даже если таможня скорректировала стоимость и сумма платежей в бюджет увеличилась, импортируемые товары всё равно сбрасываются на физлиц-предпринимателей, которые торгуют на "7-м километре" в Одессе, а налоговый кредит по НДС в дальнейшем перепродаётся другим предприятиям", — поясняет Саварец.

За 5 месяцев 2018 года таможня недополучила 20 млрд грн

Продать нелегальный импорт можно через интернет. Контроль этого канала реализации минимальный. В итоге объёмы серой торговли достигают в Украине впечатляющих масштабов. "Теневой сегмент алкогольных напитков составляет около 60%, бытовой техники и электроники по отдельным категориям до 60% и 80%, кофейной продукции — 40%, средств защиты растений — 25% (на рынке мелкой фасовки — более 70%)", — приводит цифры Евгений Мирошников.

При этом легальный бизнес считает, что требования по экспорту для добросовестных налогоплательщиков должны быть проще. В Союзе украинских предпринимателей говорят: нужно организовать работу авторизованных экономических операторов. Это значит, что таможенные органы проводят специализированный аудит по отдельному субъекту бизнеса, в результате которого компания может получить аккредитацию надёжного оператора международной торговли. Надёжным операторам предоставляют упрощения при осуществлении трансграничной торговли. В этой системе важно, что подтверждённое доверие государства к предпринимателю в одной из стран открывает ему зелёный свет в других государствах, присоединившихся к сотрудничеству АЭО и договорившихся о взаимной аккредитации.

"Чтобы изменить ситуацию системно, нужно, чтобы все ветви власти этого захотели, в том числе и силовые органы", — считает Андрей Саварец. Потом придётся поработать с контрабандистами всех мастей, поскольку пока в их бизнес-процессах даже не закладывается сама логика уплаты финансов в бюджет. А тем временем таможня уже недополучила за 5 месяцев 2018 года около 20 млрд грн запланированных поступлений в бюджет. Всего за год ведомство должно принести государству 343 млрд грн, около 35% от общих поступлений в казну.

Пока же борьба с контрабандой кажется очередной попыткой завоевать электорат накануне выборов, сделать реверанс перед международным донорам или переделить сферы влияния. Система заработка на нелегальном бизнесе поставлена хорошо и отлично себя защищает.

Инфографика: Елизавета Букреева