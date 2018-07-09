Загрязнение грунтов на Донбассе превышает норму в 20 раз, - Семерак

Для восстановления окружающей среды в зоне боевых действий Украина нуждается в международной помощи

Загрязнение грунтов на территориях проведения военных действий на Донбассе превышает норму в 20 раз.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак по результатам панельной дискуссии "Влияние вооруженного конфликта на востоке Украины на окружающую среду", которая проходила на полях двадцать седьмой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Берлине, передает пресс-служба министерства.

"По нашей информации около 40 шахт на данный момент не подлежат дальнейшей эксплуатации. В почти 20 раз превышает концентрация загрязняющих веществ в почвах - на территориях, где велись активные боевые действия. Остро стоит вопрос разминирования большого количества территорий. Также острый вопрос качества воды в регионе. С ней были проблемы еще до войны. Сейчас они только обострились", - сказал Остап Семерак.

Министр экологии сообщил, что ситуация осложнена, поскольку речь идет о боевых действиях в индустриальном регионе, где до войны размещалось 25% предприятий украинской промышленности. Из них 80% - экологически опасной - шахты, химические, металлургические комбинаты.

Он отметил, что Украине, как и любой другой стране, будет сложно самостоятельно реабилитировать окружающую среды до окончания боевых действий. Потому Украина сейчас ведет диалог с международными партнерами по выработке совместного плана действий.

«Все нужно будет делать только после реального завершения обстрелов. Но мы уже сейчас активно работаем над выработкой совместного плана действий и поиска возможностей для привлечения международной помощи, чтобы вместе возвращать Украину к мирной жизни и возрождать поврежденную войной окружающую среду. На это потребуется не один год. Специалистов, которые могут должным образом спроектировать необходимые работы, - единицы по всему миру», - сказал Остап Семерак.

Следующим шагом сотрудничества Минприроды и ОБСЕ станет проведение совместного мониторинга состояния реки Северский Донец, которая является главной водной артерией Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, осуществляется проект совместно с обладминистрациями по восстановлению разрушенной системы мониторинга, в частности, водных объектов.

Напомним, как сообщал Фокус, сотни тонн химических отходов могут отравить Донбасс из-за разрушения дамбы в Торецке.

Ранее министр временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявлял, что Донецк проваливается под землю.