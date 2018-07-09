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Главная » Страна » В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле

В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле

В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле
Фото из открытых источников

Под временный запрет попали леденцы Стрепсилс" с ментолом и эвкалиптом

09.07.18 1575
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В понедельник, 9 июля, в Украине временно запретили реализацию и применение леденцов "Стрепсилс" с ментолом и эвкалиптом для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний ротовой полости и глотки. Соответствующее распоряжение выдала Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет о леденцах "Стрепсилс" серии DG546. Производителем лекарства является Реккитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лимитед, Великобритания.

Запрет наложили из-за несоответствия требованиям методов контроля качества по показателям "количественное определение" и "идентификация". Леденцы должны отправить на карантин до принятия Госслужбой отдельного решения.

Напомним, в министерстве здравоохранения подготовили инструкцию, как избежать покупки в аптеках поддельных лекарственных препаратов. 

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