В Киеве нельзя купаться ни в одном водоеме

Вода на всех пляжах оставляет желать лучшего

На всех столичных пляжах состояние воды признано не соответствующим норме. В связи с этим там не рекомендуется купаться.

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия Плесо.

Сейчас на всех пляжах вывесили желтый флаг, означающий, что купаться не рекомендуется.

Разрешение на купание, которое обозначается зеленым флагом, или запрет купания (красный флаг) определяются по результатам анализа воды.

Напомним, с начала 2018 года на водоемах Украины утонули 378 человек, из которых 35 - дети. Вместе с тем спасен 241 человек, в том числе 20 детей.