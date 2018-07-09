Смерть осужденной в Черновицкой колонии будет расследовать прокуратура

В Черновицком учреждении исполнения наказаний умерла заключенная. По факту происшествия зарегистрировано уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

"Установлено, что женщина находилась на диспансерном учете у врача терапевта и, находясь в Черновицком учреждении исполнения наказаний № 33, постоянно принимала лекарства. Однако, зная о проблемах со здоровьем осужденной, администрация учреждения не обеспечили соответствующее обследование женщины и помещения ее для лечения в территориальном учреждении здравоохранения", - говорится в сообщении.

Учитывая, что данный факт может свидетельствовать о небрежном отношении к исполнению своих профессиональных обязанностей со стороны отдельных медицинских работников учреждения исполнения наказаний, прокуратурой области было принято решение о регистрации уголовного производства, досудебное расследование в котором будет осуществлять Управление Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

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Напомним, в Украине выросло число заключенных, что привело к переполненности следственных изоляторов. Причинами роста численности заключенных в службе считают увеличение количества лиц, уголовные дела которых находятся в производстве судов.