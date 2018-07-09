Порошенко рассказал о четырех основных направлениях интеграции Украины с ЕС

Углубление секторального сотрудничества Украины и Европейского союза будет происходить в рамках действующего Соглашения об ассоциации

Президент Украины Петр Порошенко озвучил четыре направления, по которым будет проходить дальнейшее сближение Украины и Европейского союза.

Об этом глава государства заявил после завершения саммита в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы согласились в видении дальнейшей секторальной интеграции, полностью основанной на положениях соглашения об ассоциации", - заявил он

Порошенко уточнил, что речь идет о о четырех секторах сближения. Это сектор энергетики (Украина хочет стать членом Энергетического союза), внедрение шенгенского законодательства, внедрение цифрового рынка, а также углубление таможенного сотрудничества.

Президент пояснил, что речь не идет о подписании нового договора – речь идет об использовании возможностей, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

Напомним, Порошенко рассказал о планах Украины войти в ЕС до 2025 года и намерении продолжить реформы и борьбу с коррупцией.