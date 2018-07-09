В Украине застыла инфляция

Уже несколько месяцев кряду потребительские цены остаются на том же уровне

В июне 2018 года потребительские цены остались почти такими же, какими были в мае. По сравнению с декабрем 2017 года, цены выросли на 4,4%.

Об этом сообщается в экспрес-выпустке Госстата.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. Больше всего (на 9,8%) подешевели яйца. На 2,1-0,2% снизились цены на фрукты, молоко и молочные продукты, сало, овощи, сахар, рис, свинину, говядину. В то же время на 0,7-0,4% подорожали хлеб, макаронные изделия, продукты переработки зерновых.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,6%. На сигареты - на 2,6%, на алкогольные напитки - на 0,4%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% связан главным образом с повышением тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 2,1%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,6% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10,4%.

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Напомним, потребительские цены в Украине в мае 2018 года не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как инфляция в апреле составила 0,8%, 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе.