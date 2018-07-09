Украинский консул встретился с политзаключенным Сущенко

Украинский консул Геннадий Брескаленко попал на свидание в СИЗО к незаконно осужденному в России украинскому журналисту Роману Сущенко.
Об этом сообщила дочь Сущенко, Юлия, передает "Укринформ".
"Консулу сегодня удалось посетить в СИЗО "Лефортово" отца. Он чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года... Передает всем поздравление. Подал документы на разрешение на звонки родным, но когда их предоставят - неизвестно", - рассказала она.
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Мосгорсуд 4 июня 2018 года осудил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня была подана жалоба на вынесенный приговор.
Напомним, незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко просит другого осужденного - Олега Сенцова - отказаться от голодовки.