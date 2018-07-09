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Главная » Страна » В Киеве продавца российских книг оштрафовали на десятки тысяч гривен

В Киеве продавца российских книг оштрафовали на десятки тысяч гривен

В Киеве продавца российских книг оштрафовали на десятки тысяч гривен

В случае повторного нарушения штраф будет уже 186 тыс. грн

09.07.18 263
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В Киеве оштрафован предприниматель, продававший без лицензии книги из России.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания.

"Во время проведения в Киеве мероприятий  по выявлению и пресечению незаконной реализации книжной продукции, ввезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, применены административно-хозяйственные санкции к субъекту хозяйствования ФЛП Алексею Корякину", - говорится в сообщении.

"Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из обращения, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения действующего законодательства сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) расширил до 184 книг перечень изданий, содержание которых содержит разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению терактов, посягательство на права человека и в целом направлено на ликвидацию независимости Украины.

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