Скончался учасник АТО, который объявил голодовку из-за "халатности врачей"

Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство из-за смерти в больнице участника АТО Владимира Близнюка, который ранее объявлял голодовку в больнице "из-за халатности врачей".

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на полицию.

Производство открыли по части 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с пометкой "внезапная смерть".

В полиции отметили, что сейчас тело умершего, который находился на учете в лечебном учреждении, направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

27 июня Близнюк объявил голодовку в 16-й городской больнице Кривого Рога.

"В больницу положили в тяжелом состоянии, а лекарств у них нет… Ладно, на том свете увидимся, твари! Все в ад попадем…16-я городская больница, главный врач Игорь Криштопа… Дали мне с барского плеча 20 шприцов, 3 системы и дешевые таблетки", - написал он на своей странице в Facebook.

После этого 29 июня он получил нужные лекарства от одного из фондов и прекратил голодовку.

В больнице ситуацию не комментируют.

Напомним, в Харькове 201 ветеран АТО получил документы на владение землей.