За прошедшие сутки боевики совершили 23 обстрела

Ранен один военный, других жертв нет

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты совершили 23 обстрела, ранен один украинский военный.

Об этом сообщает штаб ООС.

"На луганском направлении было тихо, на попасненском и светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по нашим позициям открывался в районах населенных пунктов Новозвановка, Светлодарск и Новолуганское", - говорится в сообщении.

На донецком направлении враг из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил в Авдеевке, Невельском, Новотроицком, Песках и Опытном.

На мариупольском направлении противник 12 раз прицельно открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ возле Водяного, Лебединского и Широкино.

По уточненным данным разведки российские оккупанты потеряли одного боевика.

Напомним, боевики успели нарушить договоренности о перемирии с 1 июля.