Украинцы отомстили ФИФА за Виду в Facebook

Рейтинг официальной страницы Международной федерации футбола в соцсети опустился до 1,3

Пользователи Facebook устроили флэшмоб на странице ФИФА в соцсети и существенно снизили ее рейтинг.

На странице были оставлены более сотни тысяч негативных оценок с комментариями, которые содержат фразу "Слава Украине" или "Glory to Ukraine". В результате рейтинг страницы ФИФА в Facebook упал с 5 до 1,3. Самую низкую оценку поставили 153 тыс. пользователей.

Напомним, 7 июля Хорватия обыграла Россию в четвертьфинале ЧМ-2018. После матча игрок записал хорватской сборной Домагой Вида записал видеообращение, в котором прозвучала фраза "Слава Украине, давай, давай!".

ФИФА вынесла футболисту предупреждение хорватскому футболисту. В случае повторного такого нарушения Виде угрожают более суровые санкции, например штраф или дисквалификация.