Во Львове на двух человек наехал поезд

Во Львове в результате наезда поезда погибла женщина, еще один человек получил травмы.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
"Как установили правоохранители, поезд сообщением Ивано-Франковск - Киев совершил наезд на 39-летнюю львовянку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия, и на 33-летнего жителя Львова, который был госпитализирован с телесными повреждениями, в том числе переломами и ушибами", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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Напомним, в Кодымском районе на севере Одесской области на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись поезд и микроавтобус Nissan. В результате аварии погибли 26-летняя девушка. Еще трое человек, в том числе дети 9 и 2 лет, получили различные травмы.