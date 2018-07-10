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Главная » Страна » На территории киевской школы обнаружили взрывоопасное напоминание о Второй мировой войне

На территории киевской школы обнаружили взрывоопасное напоминание о Второй мировой войне

На территории киевской школы обнаружили взрывоопасное напоминание о Второй мировой войне
Иллюстративное фото: smolensk-i.ru

Артиллерийский снаряд нашли во время строительства бассейна 

10.07.18 29
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В понедельник, 9 июля, в Киеве во время строительства бассейна обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 июля в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы, на проспекте Голосеевском, 120 В, на территории школы во время проведения земляных работ (подготовка места под бассейн) обнаружен артиллерийский снаряд Д-76 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проверки территории в урочище "Лысая гора" был обнаружен артиллерийский снаряд Д-37 мм.

Пиротехники изъяли снаряды и уничтожили их на полигоне.

Всего с начала года в Киеве было обнаржено и уничтожено 695 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

В Харьковской области в гараже 64-летнего мужчины обнаружили большое количество патронов, гранат, тротила и других боеприпасов. Некоторые боеприпасы находились в ржавом состоянии и в любой момент могли сдетонировать. Со слов мужчины стало известно, что он долгое время занимался раскопками и собирал боеприпасы. 

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