В понедельник, 9 июля, в Днепре на остановке задержали мужчину с гранатометом, замотанным в простыню. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Мужчина курил на остановке общественного транспорта, чем привлек внимание правоохранителей. При осмотре сотрудники криминальной полиции Днепровского ОП обнаружили у него РПГ-18, завернутый в простыню", - говорится в сообщении.

Задержанный оказался ранее судимым 50-летним местным жителем. По его словам, оружие он нашел накануне и хранил без всякой цели. Сейчас РПГ изъяли и направили на экспертизу.

Полиция устанавливает происхождение оружия.

Напомним, по данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, с начала войны на Донбассе в 2014 году украинские военные потеряли более 15 тысяч единиц огнестрельного оружия.