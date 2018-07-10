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Ситуация на Донбассе

Волкер: это нормально, что украинские солдаты стреляют на Донбассе

Волкер: это нормально, что украинские солдаты стреляют на Донбассе
Курт Волкер / Фото: flickr.com-cwa.events

Наши военные, в отличие от оккупантов, находятся на своей территории

10.07.18 47
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Украинские военные имеют право отрывать огонь на Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью Bild, отвечая на  вопрос об отчетах СММ ОБСЕ, согласно которым огонь на Донбассе ведут как боевики, так и украинская армия. 

"Конечно, украинцы тоже стреляют, но вы должны иметь в виду, что все это происходит на территории Украины. Для страны совершенно нормально иметь солдат в своей стране. И это не нормально для одной страны иметь своих солдат в другой стране. Такова ситуация на востоке Украины. На украинской стороне происходят нарушения прекращения огня. Но подавляющее большинство и самые серьезные нарушения происходят на оккупированной Россией территории", - сказал он. 

Кроме того, он пояснил, что стоит учитывать и разновидности нарушения прекращения огня. 

"Не забывайте, что именно ОБСЕ считает нарушением прекращения огня. Если вы защищаете деревню в своей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы затем стреляете в направлении, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы "обе стороны". Это достаточно точно, но также искажает характер проблемы", - добавил Волкер. 

Также спецпредставитель отметил, что отсутствие на оккупированных территориях протестов не означает, что люди там счастливы.

Во-первых, вы должны знать, что "народные республики" не являются свободными обществами, в которых люди могут выходить на демонстрации или сами выбирать своих лидеров. То, что люди не протестуют, не означает, что они счастливы. Во-вторых, разочарование есть практически у всех. Не только гнев против местных банд или России, которая их поддерживает, но и гнев по отношению к Киеву, потому что он их не спасает и больше не помогает", - сказал Волкер.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер заявил, что лично удостоверился в том, что военные действия на востоке Украины стали следствием российской интервенции.

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