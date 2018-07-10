В Украину могут хлынуть нелегальные мигранты, - Госпогранслужба

Выходцы из Африки и Ближнего Востока осваивают новые направления миграции в Евросоюз

Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества нелегальных мигрантов, которые будут стараться попасть в Евросоюз через территорию нашей страны. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает Укринформ.

"Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в наше государство любым способом", - отметил он.

Цигикал объяснил, что сейчас страны ЕС существенно усиливают противодействие незаконной миграции. В связи с этим потоки мигрантов могут осваивать новые направления.

"Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу с ЕС", - отметил он.

Глава Госпогранслужбы уточнил, что большинство незаконных мигрантов составляют выходцы из Африки и Ближнего Востока.

Напомним, глава Европейской пограничной службы Frontex Фабрис Леггери обеспокоен появлением нового маршрута беженцев в Европу. По его данным, все больше мигрантов добираются в Европу по маршруту из Марокко в Испанию.