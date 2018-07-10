На крыше гостиницы "Украина" нашли пули

На крыше и верхних этажах гостиницы Украина в Киеве были обнаружены пули.

Об этом заявил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, сообщают Українські Новини .

"Работы еще не завершены. Решили привлечь альпинистов, и не зря это оказалось – нашли пули", - отметил он.

Горбатюк отметил, что работы промышленных альпинистов по поиску пуль на верхних этажах здания гостиницы Украина продолжаются.

Пули переданы на экспертизу, результаты ожидаются.

Напомним, Горбатюк рассказал, как продвигается расследование "дела Майдана". В суд направлены обвинительные акты в отношении 255 человек.