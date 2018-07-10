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Главная » Страна » Чиновники Харьковской мэрии во главе с Добкиным подозреваются в нанесении ущерба городу на 230 млн грн, - ГПУ

Чиновники Харьковской мэрии во главе с Добкиным подозреваются в нанесении ущерба городу на 230 млн грн, - ГПУ

Чиновники Харьковской мэрии во главе с Добкиным подозреваются в нанесении ущерба городу на 230 млн грн, - ГПУ
Михаил Добкин / Фото: Politeka

Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении депутата

10.07.18 825
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Главное следственное управление Генеральной прокуратуры завершило досудебное расследование в отношении народного депутата, экс-мэра Харькова Михаила Добкина. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Депутата подозревают в совершении преступлений, предусмотренных  ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью), ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (покушение на мошенничество), ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (покушение на злоупотребление властью) Уголовного кодекса.

Кроме Добкина, подозреваемыми по данному производству проходят его бывший заместитель по мэрии; бывший главный архитектор Харькова; бывший начальник управления земельных отношений; и еще два человека.

По версии следствия, Добкин вместе с другими чиновниками харьковской мэрии способствовали мошенническому завладению земельными участками на территории города общей площадью в 74 га. Размер убытков, нанесенных территориальной общине Харькова, в ГПУ оценили в более чем 230 млн гривен.

Сейчас материалы  досудебного расследования переданы для ознакомления стороне защиты.

Напомним, 13 июля 2017 года Верховная Рада сняла с Добкина депутатскую неприкосновенность, а также дала согласие на его задержание и арест.

Печерский райсуд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 50 млн гривен, который за него внесли Вадим Новинский и Борис Колесников.

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