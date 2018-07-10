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Главная » Страна » Еще 144 дня: в Укрзализныце рассказали, сколько ждать запуска скоростной электрички в "Борисполь"

Еще 144 дня: в Укрзализныце рассказали, сколько ждать запуска скоростной электрички в "Борисполь"

Еще 144 дня: в Укрзализныце рассказали, сколько ждать запуска скоростной электрички в "Борисполь"
Фото: УНИАН

Строительные работы выполнены на треть

10.07.18 423
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Первая скоростная  электричка отправится в аэропорт "Борисполь" отправиться через 144 дня – 1 декабря. Об этом в Facebook сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"У меня есть календарь, который считает дни до запуска первой электрички в Международный аэропорт "Борисполь". Сегодня он показывает, что осталось 144 дня", - сообщил Кравцов.

По его словам, железнодорожники уже выполнили треть работ: построили 1400 м пути от главной линии до начала эстакады. Эти работы должны были выполнить до 1 августа, но завершили уже 9 июля.

"Следующий этап - строительство эстакады. Сейчас прокладываем коммуникации, строим насыпь для колеи со стороны аэропорта и платформу для пассажиров", - рассказал Кравцов.

Напомним, по словам главы Укрзализныци Евгения Кравцова, дорога от железнодорожного вокзала до аэропорта будет занимать около 35 минут. В первые месяцы работы будут запущены 26 пар поездов. Интервал между поездами в пиковые часы составит около 30 минут, в дневное время – около 1 часа. Билет на электричку будет стоить 80 грн.

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