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Ситуация на Донбассе

На Донбассе погиб военный из Львовской области

На Донбассе погиб военный из Львовской области
Фото пресс-центра АТО

Ему было 23 года

10.07.18 66
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Сегодня, 10 июля, на Донбассе погиб военнослужащий из Львовской области Владимир Лужецкий.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района. Родился в 1995 году. Другие подробности пока не известны.

Напомним, в Харьковском военном госпитале скончался солдат 14 ОМБР Иван Борсук, который в конце июня был ранен возле Попасной Донецкой области. Он не дожил один день до своего дня рождения.

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