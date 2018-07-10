На Донбассе погиб военный из Львовской области

Сегодня, 10 июля, на Донбассе погиб военнослужащий из Львовской области Владимир Лужецкий.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района. Родился в 1995 году. Другие подробности пока не известны.
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Напомним, в Харьковском военном госпитале скончался солдат 14 ОМБР Иван Борсук, который в конце июня был ранен возле Попасной Донецкой области. Он не дожил один день до своего дня рождения.