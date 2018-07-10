В Киевской области 78-летняя бабушка занималась выращиванием конопли. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Полтысячи кустов наркосодержащих растений обнаружили полицейские в селе Селезеновка Сквирского района на земельном участке 78-летней местной жительницы", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли несколько растений для экспертизы, а другие сожгли.
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По данному факту проводится проверка.
Напомним, по оценкам Минздрава, в Украине 346 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики. Но наркозависимых значительно больше, если учесть другие формы наркотиков