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Главная » Страна » Россия безосновательно увеличила количество досмотров судов в Азовском море, – замминистра инфраструктуры

Россия безосновательно увеличила количество досмотров судов в Азовском море, – замминистра инфраструктуры

Россия безосновательно увеличила количество досмотров судов в Азовском море, – замминистра инфраструктуры
Фото: Алексей Сувиров / УНИАН

С 29 апреля по 9 июля Россия задержала для досмотра 93 судна, которые направлялись в Мариуполь и Бердянск

10.07.18 26
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Начиная с 29 апреля 2018 года, специальные подразделения Российской Федерации необоснованно увеличили количество досмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив, независимо от флага судна. 

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает пресс-служба министерства.

По словам Лавренюка, всего в период с 29 апреля по 9 июля 2018 года Российская Федерация задержала для досмотра 93 судна, которые направлялись в порты Украины в Азовском море. Досмотры судов осуществляются от одного до трех раз.

"Власть Российской Федерации не объясняет причины досмотра судов, тем самым создавая напряжение в регионе и мешая мирному судоходству в северо-восточной части Черного моря и у Азовского моря. В результате таких осмотров суда простаивают от нескольких часов до нескольких дней. Судовладельцы неоправданно несут значительные расходы", - отметил Юрий Лавренюк.

Министерство инфраструктуры будет инициировать перед МИД Украины вопрос об обращении в Министерство иностранных дел РФ с протестом относительно действий спецподразделений РФ, а также вопросами, связанными с организацией совместного использования Азовского моря и регламентации правил плавания.

По заявлению Погранслужбы Украины, Россия в Азовском море не задерживает, а досматривает корабли

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина в Международном арбитраже будет защищать свои права в Азовском море.

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