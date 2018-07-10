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Главная » Страна » Желаю Трампу успехов в попытке вернуть Путина в строй, - Порошенко

Желаю Трампу успехов в попытке вернуть Путина в строй, - Порошенко

Желаю Трампу успехов в попытке вернуть Путина в строй, - Порошенко
Петр Порошенко/Фото: пресс-служба президента

Встреча Трампа и Путина состоится в 28-ю годовщину провозглашения украинским парламентом государственного суверенитета

10.07.18 2063
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина подтвердит, что Украина находится на переднем крае европейской и трансатлантической политики.

В статье для Financial Times Президент Украины также отметил, что желает Трампу "успехов в его попытках вернуть Путина в строй".

"Зная российского президента, я могу поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и этого никогда не случится", - пишет Порошенко.

По словам Порошенко, проблемы, стоящие перед Украиной, огромны, "но сейчас не время ослабить давление на Россию".

"Сделать это было бы признанием слабости. Вместо этого мы должны дать понять, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы… В Брюсселе на этой неделе мы дадим понять, что цена для России за ее агрессию будет расти до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и не закончится оккупация Крыма и Донбасса. Настало время для конкретных действий", - подчеркнул украинский президент.

Он также отмечает, что встреча Трампа и Путина состоится в 28-ю годовщину провозглашения украинским парламентом государственного суверенитета.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля. 

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