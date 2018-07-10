Сегодня, во вторник, 10 июля, боевики обстреляли жилые дома Золотого-4 Луганской области, который недавно полностью взяли под контроль украинские военные.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Снаряды противника попали во дворы домов, расположенные в центре поселка. Жертв среди местного населения нет.
О факте обстрела сообщили украинским наблюдателям и представителям миссии ОБСЕ.
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В штабе ООС заявили, что обстрел населенного пункта является нарушением договоренностей об установлении "хлебного перемирия" и бессрочном прекращении огня.
Напомним, 2 июля рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил провела операцию по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4 Луганской области.
Украинские военные создали там новые опорные пункты и взяли под контроль дороги у населенного пункта. Позже там появились представители украинских правоохранительных органов.