В Одесской области загорелся автобус с детьми

Вечером в понедельник, 9 июля, в Одесской области загорелся экскурсионный автобус с детьми. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.
"Вчера, около 21 часов, патрульные получили информацию о возгорании экскурсионного автобуса на автодороге М-05 "Киев-Одесса", - говорится в сообщении.
По указанному адресу правоохранители обнаружили автобус NEOPLAN, который перевозил 57 детей в сопровождении родителей. Водитель пассажирского транспорта совершил аварийную остановку на обочине по причине возгорания моторного отсека.
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Всех детей эвакуировали из автобуса, а прибывшие на место спасатели локализировали пожар.
Напомним, 6 июля в ДТП в Харькове погиб 19-летний чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов.