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Главная » Страна » В Одесской области загорелся автобус с детьми

В Одесской области загорелся автобус с детьми

В Одесской области загорелся автобус с детьми
Фото: Нацполиция

Водитель автобуса совершил аварийную остановку

10.07.18 23
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Вечером в понедельник, 9 июля, в Одесской области загорелся экскурсионный автобус с детьми.  Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

"Вчера, около 21 часов, патрульные получили информацию о возгорании экскурсионного автобуса на автодороге М-05 "Киев-Одесса", - говорится в сообщении.

По указанному адресу правоохранители обнаружили автобус NEOPLAN, который перевозил 57 детей в сопровождении родителей. Водитель пассажирского транспорта совершил аварийную остановку на обочине по причине возгорания моторного отсека.

Всех детей эвакуировали из автобуса, а прибывшие на место спасатели локализировали пожар.

Напомним, 6 июля  в ДТП в Харькове погиб 19-летний чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов. 

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