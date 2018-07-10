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Столтенберг назвал Украину и Грузию ближайшими партнерами НАТО

Столтенберг назвал Украину и Грузию ближайшими партнерами НАТО
Фото: Михаил Палинчак / POOL / УНИАН

Эти страны будут получать политическую и практическую поддержку Альянса 

10.07.18 29
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия, как ближайшие партнеры Альянса будут получать политическую и практическую поддержку.

Об этом он сказал во вторник, 10 июля, на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"В четверг мы встретимся с президентами Грузии и Украины. Вместе мы будем решать региональные проблемы, вопросы оборонных реформ стран и постоянной поддержки НАТО", - сказал Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг отметил, что Альянс доволен тем, как Грузия адаптирует стандарты НАТО, и подтверждает решение о том, что однажды эта страна вступит в Альянс.

"Я уверен, что страны-члены Альянса уже завтра признают прогресс Грузии. Грузия демонстрирует хороший прогресс", - сказал Столтенберг.

Отметим, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что из-за блокирования  Венгрией заседание комиссии Украина – НАТО на высшем уровне не будет проведено в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Однако в итоге Украине все-таки удалось обойти блокирование Венгрией участия в саммите НАТО. Об этом сообщил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, добавив, что  заседание состоится в Брюсселе совместно с Грузией.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе намерен блокировать любое решение по результатам встречи с Украиной и Грузией.

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