Столтенберг назвал Украину и Грузию ближайшими партнерами НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия, как ближайшие партнеры Альянса будут получать политическую и практическую поддержку.



Об этом он сказал во вторник, 10 июля, на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

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"В четверг мы встретимся с президентами Грузии и Украины. Вместе мы будем решать региональные проблемы, вопросы оборонных реформ стран и постоянной поддержки НАТО", - сказал Столтенберг.



Кроме того, Столтенберг отметил, что Альянс доволен тем, как Грузия адаптирует стандарты НАТО, и подтверждает решение о том, что однажды эта страна вступит в Альянс.



"Я уверен, что страны-члены Альянса уже завтра признают прогресс Грузии. Грузия демонстрирует хороший прогресс", - сказал Столтенберг.

Отметим, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что из-за блокирования Венгрией заседание комиссии Украина – НАТО на высшем уровне не будет проведено в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Однако в итоге Украине все-таки удалось обойти блокирование Венгрией участия в саммите НАТО. Об этом сообщил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, добавив, что заседание состоится в Брюсселе совместно с Грузией.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе намерен блокировать любое решение по результатам встречи с Украиной и Грузией.